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«Краснодар» установил клубный антирекорд в матчах с московскими командами в РПЛ

«Краснодар» установил клубный антирекорд в матчах с московскими командами в РПЛ
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«Краснодар» проиграл ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:1 и установил тем самым антирекорд клуба в играх с московскими командами в чемпионате России, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

По данным источника, «южане» ни разу не забили в последних трёх матчах в РПЛ против московских клубов (0:3 от «Спартака», 0:0 с «Локомотивом» и 0:1 с ЦСКА). Таким образом, «быки» продемонстрировали свою худшую подобную серию в чемпионате России.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе команды Мурада Мусаева 61 очко. На втором месте идёт «Зенит», набравший 60 очков. Третьим располагается ЦСКА, заработавший 55 очков.

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