Стали известны детали устной договорённости между Анчелотти и сборной Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти всё ещё может возглавить сборную Бразилии, так как между бразильской конфедерацией футбола и итальянским тренером всё ещё действуют определённые договорённости, о которых сообщил бразильский портал Folha de S.Paulo.

По информации источника, условия, обговорённые 65-летним итальянцем и боссами бразильской национальной команды предусматривают рекордную зарплату в € 9 млн в год, которая вырастет до € 11 млн, если пентакампеоны выйдут в полуфинал чемпионата мира 2026 года. Также Анчелотти попросил аренду дома в Бразилии и страховку собственной жизни.

Отмечается, что страховка является одним из ключевых условий согласия Карло Анчелотти из-за опасений в том, что его могут обокрасть в новой для себя стране.

Ранее сообщалось, что решение об уходе специалиста из мадридского «Реала» уже принято, а официальное объявление произойдёт после матча 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной».

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