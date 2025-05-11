Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны детали устной договорённости между Анчелотти и сборной Бразилии

Стали известны детали устной договорённости между Анчелотти и сборной Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти всё ещё может возглавить сборную Бразилии, так как между бразильской конфедерацией футбола и итальянским тренером всё ещё действуют определённые договорённости, о которых сообщил бразильский портал Folha de S.Paulo.

По информации источника, условия, обговорённые 65-летним итальянцем и боссами бразильской национальной команды предусматривают рекордную зарплату в € 9 млн в год, которая вырастет до € 11 млн, если пентакампеоны выйдут в полуфинал чемпионата мира 2026 года. Также Анчелотти попросил аренду дома в Бразилии и страховку собственной жизни.

Отмечается, что страховка является одним из ключевых условий согласия Карло Анчелотти из-за опасений в том, что его могут обокрасть в новой для себя стране.

Ранее сообщалось, что решение об уходе специалиста из мадридского «Реала» уже принято, а официальное объявление произойдёт после матча 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной».

Материалы по теме
Анчелотти назвал три самых незабываемых матча «Реала» под его руководством

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android