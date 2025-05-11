Арбитр Карасёв случайно ударил по лицу игрока ЦСКА Мойзеса во время матча с «Краснодаром»

Арбитр Сергей Карасёв случайно ударил по лицу бразильского защитника ЦСКА Мойзеса во время спора с игроками в матче 28-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Эпизод произошёл на 49-й минуте матча. Карасёв эмоционально разговаривал с футболистами и в одном из эпизодов задел Мойзеса, после чего сразу извинился перед бразильцем.

Фото: Кадр из трансляции

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 55 очков. «Краснодар», в свою очередь, возглавляет турнирный зачёт РПЛ, набрав 61 очко. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на одно очко за два тура до конца сезона.