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Арбитр Карасёв случайно ударил по лицу игрока ЦСКА Мойзеса во время матча с «Краснодаром»

Арбитр Карасёв случайно ударил по лицу игрока ЦСКА Мойзеса во время матча с «Краснодаром»
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Арбитр Сергей Карасёв случайно ударил по лицу бразильского защитника ЦСКА Мойзеса во время спора с игроками в матче 28-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

Эпизод произошёл на 49-й минуте матча. Карасёв эмоционально разговаривал с футболистами и в одном из эпизодов задел Мойзеса, после чего сразу извинился перед бразильцем.

Фото: Кадр из трансляции

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 55 очков. «Краснодар», в свою очередь, возглавляет турнирный зачёт РПЛ, набрав 61 очко. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на одно очко за два тура до конца сезона.

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