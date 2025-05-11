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Эдуард Мор высказался о чемпионской гонке в РПЛ после поражения «Краснодара» от ЦСКА

Эдуард Мор высказался о чемпионской гонке в РПЛ после поражения «Краснодара» от ЦСКА
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 после матча 28-го тура, где «Краснодар» уступил ЦСКА в гостях со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Краснодар» обязан обыгрывать «Оренбург», а «Зенит», вероятно, переиграет «Ростов», которому 15 мая нужно играть кубковый матч. Я думаю, что судьба чемпионства решится в последнем туре в самые последние минуты матчей. До этого момента будет борьба, тем более в матче «Краснодара» против «Динамо» в 30‑м туре. Динамовцы не захотят уступать, независимо от турнирной ситуации», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 61 очко. На втором месте располагается «Зенит», набравший 60 очков. На третьей строчке идёт ЦСКА, заработавший 55 очков.

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