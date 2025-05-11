Эдуард Мор высказался о чемпионской гонке в РПЛ после поражения «Краснодара» от ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 после матча 28-го тура, где «Краснодар» уступил ЦСКА в гостях со счётом 0:1.

«Краснодар» обязан обыгрывать «Оренбург», а «Зенит», вероятно, переиграет «Ростов», которому 15 мая нужно играть кубковый матч. Я думаю, что судьба чемпионства решится в последнем туре в самые последние минуты матчей. До этого момента будет борьба, тем более в матче «Краснодара» против «Динамо» в 30‑м туре. Динамовцы не захотят уступать, независимо от турнирной ситуации», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 61 очко. На втором месте располагается «Зенит», набравший 60 очков. На третьей строчке идёт ЦСКА, заработавший 55 очков.

Материалы по теме «Краснодар» установил клубный антирекорд в матчах с московскими командами в РПЛ

Главные футбольные дерби России: