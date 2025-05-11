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Сперцян рассказал, что происходило в раздевалке «Краснодара» после поражения в игре с ЦСКА

Сперцян рассказал, что происходило в раздевалке «Краснодара» после поражения в игре с ЦСКА
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что происходило в раздевалке команды после поражения в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1).

«Чуть‑чуть пообщались и всё, а сейчас спокойно все отдыхают», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ»,

«Краснодар» на данный момент возглавляет турнирный зачёт РПЛ, набрав 61 очко. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на одно очко. ЦСКА, в свою очередь, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 55 очков.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 17 мая, начало – 14:00 мск.

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