Сперцян рассказал, что происходило в раздевалке «Краснодара» после поражения в игре с ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что происходило в раздевалке команды после поражения в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1).

«Чуть‑чуть пообщались и всё, а сейчас спокойно все отдыхают», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ»,

«Краснодар» на данный момент возглавляет турнирный зачёт РПЛ, набрав 61 очко. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на одно очко. ЦСКА, в свою очередь, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 55 очков.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 17 мая, начало – 14:00 мск.