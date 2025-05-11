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Появились новые подробности по будущему Джанлуиджи Доннарумы в «ПСЖ»

Появились новые подробности по будущему Джанлуиджи Доннарумы в «ПСЖ»
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Вероятность продления контракта вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы с парижским клубом оценивается как высокая, сообщает GFFN.

По информации источника, переговоры между сторонами идут положительно. И 26-летний итальянец, и клуб хотят продолжить сотрудничество.

Текущий дконтракт Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитан до лета следующего года.

Напомним, Джанлуиджи Доннарумма на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ» летом 2021-го, покинув «Милан». В составе парижского клуба выступает российский вратарь Матвей Сафонов. «ПСЖ» приобрёл воспитанника академии «Краснодара» в летнее трансферное окно.

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