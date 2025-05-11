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«Реал» предпринял первые шаги для трансфера звезды «Милана» и сборной Франции

«Реал» предпринял первые шаги для трансфера звезды «Милана» и сборной Франции
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Испанский «Реал» планирует трансфер нового левого защитника, сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, мадридский клуб уже сделал запрос по Тео Эрнандесу из «Милана».

Контракт 27-летнего француза с «россонери» рассчитан до следующего лета. Если соглашение не будет продлено, а переговоры пока не ведутся, Эрнандес может покинуть команду этим летом.\

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Эрнандеса с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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