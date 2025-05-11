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Переговоры Роналду и боссов «Аль-Насра» по новому контракту приостановлены — Marca

Переговоры Роналду и боссов «Аль-Насра» по новому контракту приостановлены — Marca
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Как ранее сообщалось, поведение нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду после матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (2:3) не понравилось руководству клуба. Покидая футбольное поле после финального свистка, португалец активно жестикулировал и выражал недовольство результатом.

По информации авторитетного издания Marca, после этой ситуации переговоры между Роналду и «Аль-Насром» по новому контракту полностью приостановлены, хотя ранее игрок согласился продлить сотрудничество ещё на 2 сезона.

Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом заканчивается грядущим летом. За три тура до окончания саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» отстаёт от лидирующего «Аль-Иттихада» на 11 очков.

Роналду в одиночестве разговаривает сам с собой после матча

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