Появились новые подробности по разводу Гвардиолы с женой на фоне слухов о примирении

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола до сих пор находится в процессе развода с женой Кристиной Серра, несмотря на слухи о примирении. Об этом сообщили испанские журналистки Лаура Фа и Лорена Васкес в подкасте Las Mamarazzis.

По их словам, пара живет отдельно и не планирует восстанавливать отношения. Несмотря на хорошее общение и редкие встречи, воссоединение не ожидается.

Инициатором разрыва стала Кристина, которая была недовольна тем, что Гвардиола ставит свою работу выше семьи.

Напомним, в этом сезоне Гвардиола продлил контракт с «Ман Сити» ещё на два года. Сейчас клуб ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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