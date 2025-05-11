Лионель Месси назвал игрока, оказавшего наиболее сильное влияние на его карьеру

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал футболиста, наиболее сильно повлиявшего на его карьеру.

«Роналдиньо больше всего повлиял на мою карьеру, поскольку то, как он принял меня, как он мне помог, было очень полезно для меня в мои первые моменты карьеры.

Я ещё назову Андреса Иньесту и Хави, а также троих, которые играют со мной здесь, в Майами – Бускетса, Альбу, Луиса Суареса, они все мои друзья», – приводит слова Месси Give me Sport.

Напомним, аргентинец считается одним из лучших игроков в истории мирового футбола.

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