«Бавария» вступила в переговоры с трансферной целью «Реала» и «Барселоны» — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» вступила в переговоры с защитником «Байера» и сборной Германии Жонатаном Та и его представителями, так как считает его главной трансферной целью для усиления обороны. Об этом сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, на трансфере немецкого футболиста, который летом станет свободным агентом, настаивают спортивные директора Макс Эберль и Кристоф Фройнд, а также главный тренер Венсан Компани.

Ранее в СМИ сообщалось, что Хаби Алонсо хочет подписать Та в мадридский «Реал», в случае своего назначения в испанском клубе. Также переговоры с представителями немца ведёт «Барселона», которая, по различным данным в СМИ, уже согласовала контракт с игроком, однако не может оформить трансфер из-за финансовых ограничений.

В нынешнем сезоне Та принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: