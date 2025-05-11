Червиченко считает, что «Краснодар» и «Зенит» не показывают чемпионскую игру

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матчах санкт-петербургского «Зенита» и «Краснодара» в 28-м туре чемпионата России. «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0), а «Краснодар» уступил московскому ЦСКА (0:1).

«Ни одна из команд не показывает чемпионскую игру. Я думал, что первый тайм матча «Динамо» Махачкала — «Зенит» закончится 0:0. Но умудрились забить. Честно, больше особо моментов-то и не было у них. Мы всегда видим такой «Краснодар» — когда надо порвать на себе тельняшку, они ходят робкие, что-то там мнутся. Такой команда и предстала в игре с ЦСКА.

Петров особо не вписался в игру, да и по сути «привёз» забитый мяч. Батчи совершенно ни о чём —ползает с мячом, а толку никакого. Кордоба какой-то вяло-варёный. Не чемпионская команда.

Не знаю, кому больше помогал Карасёв — ЦСКА или «Зениту». По моим подсчётам, он только угловых четыре штуки украл у «Краснодара». Свистел в одну калитку! И все толчки, как уже водится. Армейцы толкают и пихают — нормально. У «Краснодара» небольшое нарушение — тут же свисток, тут же фол. Тот же Глебов наиграл уже на жёлтую в первом тайме. Такое понятное судейство. И понятно, в пользу кого.

«Краснодару» нужно выигрывать оба оставшихся матча. Тут и видно характер. Есть характер — выиграют, а если нет, пусть бренчат очередным серебром», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.