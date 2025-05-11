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Игорь Дивеев: Абдулкадыров будет основным игроком ЦСКА и сборной России

Игорь Дивеев: Абдулкадыров будет основным игроком ЦСКА и сборной России
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своём одноклубнике Джамалутдине Абдулкадырове.

«Могу сказать, что Джама — большой молодец. Для него самое главное, что он слушает подсказы от меня, от Виллиана и Алексея Владимировича. Главное — слушать, когда тебе советуют игроки с опытом, которые играли против того же Кордобы.

Мы ему советуем и говорим, а он слушает — это главный плюс, о котором я могу сказать. Вы увидите, что в дальнейшем это будет основной игрок ЦСКА и сборной России», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Абдулкадыров провёл за ЦСКА четыре матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 50 тыс.

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