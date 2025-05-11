Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 11 мая

Сегодня, 11 мая, в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 11 мая (время — московское):

14:00. «Акрон» — «Ахмат»;

16:30. «Факел» — «Локомотив»;

19:30. «Динамо» Москва — «Спартак»;

19:30. «Рубин» — «Ростов».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков после аналогичного количества игр. Замыкает тройку лидеров с 55 очками московский ЦСКА.