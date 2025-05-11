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Расписание матчей Первой лиги сезона-2024/2025 11 мая

Расписание матчей Первой лиги сезона-2024/2025 11 мая
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Сегодня, 11 мая, в 32-м туре Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 11 мая (время — московское):

14:00. «Урал» — «Уфа»;
15:00. «Тюмень» — «Чайка»;
17:00. «Алания» — «СКА-Хабаровск»;
17:00. «Торпедо» — «Шинник»;
18:00. «КАМАЗ» — «Ротор».

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 67 очков после 32 встреч. На второй строчке располагается новороссийский «Черноморец», заработавший 58 очков после аналогичного количества игр. Замыкает тройку лидеров также с 58 очками московское «Торпедо».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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