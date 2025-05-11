«Динамо» Москва — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 51 очко.