«Рубин» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров (Нижний Новгород). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 27 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 38 очков.