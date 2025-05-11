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«Рубин» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 19:30

«Рубин» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров (Нижний Новгород). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 27 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 38 очков.

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