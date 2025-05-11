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Ливерпуль – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ начнется в 18:30

«Ливерпуль» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 36-го тура АПЛ начнётся в 18:30
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Сегодня, 11 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 9-го тура чемпионата Англии текущего сезона. Тогда не удалось выявить победителя (2:2).

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 82 очка после 35 встреч. Лондонский «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 67 очков.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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