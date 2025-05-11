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Черников: после чемпионата посмотрим, извлёк ли «Краснодар» уроки из прошлого сезона

Черников: после чемпионата посмотрим, извлёк ли «Краснодар» уроки из прошлого сезона
Александр Черников
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о результатах своей команды.

«После чемпионата посмотрим, извлекли ли мы уроки из прошлого сезона. Для себя тоже почерпнул из прошлого сезона, но не будем об этом говорить», — сказал Черников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025, набрав 61 очко после 28 встреч. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 17 мая, начало — в 14:00 мск. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» стал вторым.

В нынешнем сезоне Черников провёл за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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