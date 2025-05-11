«Факел» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся воронежский «Факел» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Калуга). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды встречались между собой в матче 15-го тура чемпионата России текущего сезона. Тогда сильнее оказался «Локомотив» (2:1).

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 46 очков.