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«Факел» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Факел» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся воронежский «Факел» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Калуга). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 15-го тура чемпионата России текущего сезона. Тогда сильнее оказался «Локомотив» (2:1).

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 46 очков.

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