«У пацанов горят глаза, бразильцы говорят речи в раздевалке». Дивеев — об атмосфере в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о беспроигрышной серии в Российской Премьер-Лиге. Серия армейцев насчитывает 12 матчей. Последнее поражение датировано 23 ноября 2024 года в матче 16-го тура с «Ростовом» — 1:2.

«Секрета беспроигрышной серии в РПЛ нет. Просто все игроки понимают, что мы должны идти от игры к игре и выигрывать. Мы это можем и хотим. Видно, как у всех пацанов горят глаза. Те же бразильцы говорят речи в раздевалке. Когда мы общаемся, у нас происходит коннект. Все хотят выигрывать и идти дальше», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.