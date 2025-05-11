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«У пацанов горят глаза, бразильцы говорят речи в раздевалке». Дивеев — об атмосфере в ЦСКА

«У пацанов горят глаза, бразильцы говорят речи в раздевалке». Дивеев — об атмосфере в ЦСКА
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о беспроигрышной серии в Российской Премьер-Лиге. Серия армейцев насчитывает 12 матчей. Последнее поражение датировано 23 ноября 2024 года в матче 16-го тура с «Ростовом» — 1:2.

«Секрета беспроигрышной серии в РПЛ нет. Просто все игроки понимают, что мы должны идти от игры к игре и выигрывать. Мы это можем и хотим. Видно, как у всех пацанов горят глаза. Те же бразильцы говорят речи в раздевалке. Когда мы общаемся, у нас происходит коннект. Все хотят выигрывать и идти дальше», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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