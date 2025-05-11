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«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 36-го тура АПЛ начнётся в 14:00

«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 36-го тура АПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 11 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и лондонский «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс (Лестер, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 35 сыгранных матчей «Ньюкасл» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка. «Челси» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав также 63 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 82 очка.

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