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«Барселона» — «Реал» Мадрид: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 мая, состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды встречались между собой в финале Кубка Испании текущего сезона. Тогда «Барселона» вырвала победу в дополнительное время (3:2).

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 79 очков после 34 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 75 очков.