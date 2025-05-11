«Торино» — «Интер»: онлайн-трансляция матча 36-го тура Серии А начнётся в 19:00
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Сегодня, 11 мая, состоится матч 36-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся туринский «Торино» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступит Федерико Ла Пенна (Рим, Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Торино
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 35 сыгранных матчей «Торино» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 74 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 77 очков.
Комментарии
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