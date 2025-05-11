Валерий Газзаев раскритиковал «Краснодар» за игру с ЦСКА

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о матче 28-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«В матче с ЦСКА «Краснодару» не дали ни одной жёлтой карточки. При этом отмечу, что судейство было хорошим. Но гостям надо было вырывать чемпионство! Выиграй «Краснодар» в этом матче, он бы фактически стал чемпионом. Такие встречи играются на высоком эмоциональном уровне. Надо сражаться в каждом эпизоде. Но рвение и страсть мы не увидели. Впервые вижу, чтобы в борьбе за чемпионство команда не получила жёлтые карточки. Так не бывает!

Впереди у «Краснодара» две игры — «Оренбург» и «Динамо». Может получиться ситуация, как в том году, когда чемпионом в заключительном туре стал «Зенит». Всё может быть. «Краснодар» после игры с ЦСКА не убедил, что может стать чемпионом. Хотя у команды было всё, включая отрыв в четыре очка», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.