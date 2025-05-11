Валерий Газзаев: «Краснодар» не показал чемпионскую игру с ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о матче армейцев с «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Во вчерашнем матче ЦСКА больше показал стремление к победе. «Краснодар» идёт к первому месту в национальном первенстве, но сложилось впечатление, что ЦСКА стремился больше. Был единственный момент у гостей, но Акинфеев спас. А больше активных моментов у них не было.

Это чемпионские матчи, их надо выигрывать. Кордоба и остальные игроки не смогли проявить свои лучшие качества. Они не показали чемпионскую игру. Последние матчи всегда самые сложные. Тут надо показывать свои чемпионские амбиции. А получилось так, что ЦСКА, особенно во втором тайме, показал себя лучше», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025, набрав 61 очко после 28 встреч. ЦСКА (55) находится на третьей строчке. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» стал вторым.