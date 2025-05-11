«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30

Сегодня, 11 мая, состоится матч 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 32 сыгранных матчей «Байер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 68 очков. «Боруссия» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко. Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 79 очков.