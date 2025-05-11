Игорь Колыванов: ЦСКА надо похвалить за матч с «Краснодаром»
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар» (1:0). Единственный гол забил нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'
«ЦСКА надо похвалить за матч с «Краснодаром». Молодцы! Команда великолепно проводит весеннюю часть чемпионата. Я бы не стал говорить, что победа была с натяжкой. У «Краснодара» было несколько моментов в первом тайме, но Акинфеев стал героем и спас команду от гола. Вроде «Краснодар» близко к победе, но впереди сложнейший матч с «Оренбургом», а потом «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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