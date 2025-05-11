Игорь Колыванов: ЦСКА надо похвалить за матч с «Краснодаром»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар» (1:0). Единственный гол забил нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа.

«ЦСКА надо похвалить за матч с «Краснодаром». Молодцы! Команда великолепно проводит весеннюю часть чемпионата. Я бы не стал говорить, что победа была с натяжкой. У «Краснодара» было несколько моментов в первом тайме, но Акинфеев стал героем и спас команду от гола. Вроде «Краснодар» близко к победе, но впереди сложнейший матч с «Оренбургом», а потом «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.