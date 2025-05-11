Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с 78-летием

«Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с 78-летием
Юрий Сёмин
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба московского «Локомотива» поздравила бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина с днём рождения. В воскресенье, 11 мая, Сёмину исполнилось 78 лет.

«Поздравляем с днём рождения легендарного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, чьё имя навсегда вписано золотыми буквами в нашу историю! Дорогой и уважаемый Юрий Павлович! Желаем вам успехов во всём, семейного благополучия, простого человеческого счастья и, конечно же, крепкого здоровья! Спасибо за всё!» — говорится в обращении клуба.

Юрий Павлович четыре раза возглавлял железнодорожников по ходу тренерской карьеры. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, семь раз выиграла Кубок страны и трижды — Суперкубок. Также Сёмин занимал пост президента красно-зелёных в 2007 году.

После 27 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. В 28-м туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится в воскресенье, 11 мая, начало — в 16:30 мск.

Материалы по теме
Галактионов отправит «Факел» в Первую лигу, а Гусев — огорчит «Спартак»? LIVE тура РПЛ
Live
Галактионов отправит «Факел» в Первую лигу, а Гусев — огорчит «Спартак»? LIVE тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android