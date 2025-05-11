Борис Игнатьев: Сёмин пошёл по правильному пути — он начал свою карьеру с маленького клуба

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о карьере специалиста Юрия Сёмина, которому сегодня, 11 мая, исполнилось 78 лет.

«Вся спортивная деятельность Юрия Павловича на поверхности. Его результаты говорят сами за себя. Он был хорошим футболистом, чемпионом Советского Союза. А потом у него сложилась карьера, о которой будут говорить всю жизнь. Нашим молодым специалистам надо взять за основу, что Сёмин пошёл работать в самый провинциальный клуб. Он уехал из Москвы и познавал футбольную науку в клубах, которые не были на поверхности. Сегодня все хотят выигрывать и получать какие-то вознаграждения. А кто же будет работать тренером? Кто будет учить? Вот Сёмин пошёл по правильному пути. Он, как и многие специалисты, начал с маленького клуба.

Сёмин спокойно работал, а потом его пригласили в «Локомотив». Там он начал свою большую спортивную карьеру, где пошли результаты. К тому времени Сёмин уже многое знал. Он был знаком с большим количеством футболистов. Сёмин — творческий мастер. Ему хорошо известна футбольная наука. Я работал с ним во многих командах. Могу сказать, что он знает многие детали работы. Сёмин — хороший педагог! Он умеет выстраивать отношения с игроками», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.