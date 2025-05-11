Фанаты «Севильи» закидали яйцами клубный автобус с футболистами

Болельщики «Севильи» закидали клубный автобус с игроками яйцами и пытались прорваться на территорию тренировочной базы после поражения команды от «Сельты» (2:3) в 35-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщает Marca. Отметим, что «Севилья» не может победить в чемпионате Испании в восьми играх подряд.

По информации источника, болельщики «Севильи» после поражения собрались в аэропорту Сан-Пабло, чтобы выразить недовольство игрой клуба, однако футболистам и другим представителям команды удалось пройти мимо толпы и сесть в автобус. Затем несколько сотен фанатов ждали игроков у тренировочной базы. Команда прибыла к спортивному комплексу под охраной большого количества представителей полиции и гражданской гвардии, которым пришлось открыть огонь в воздух из пневматического оружия после того, как фанаты начали закидывать автобус яйцами и скандировать оскорбления в адрес футболистов и руководства клуба. Болельщики не расходились, ожидая, что игроки покинут базу на личных машинах. Одна из групп фанатов пыталась прорваться на территорию и сломала забор. Футболистам пришлось ночевать на базе.

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После 35 сыгранных матчей «Севилья» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков. В следующем туре подопечные Хоакина Капарроса сыграют с «Лас-Пальмасом».