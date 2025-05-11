Валерий Газзаев высказался о результатах ЦСКА в последних матчах РПЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результатах армейцев в весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА во втором этапе чемпионата показывает хорошее качество игры. Мне кажется, что команда заслуженно побеждает. Никто не знает, что за два тура до конца может произойти. Вот «Зенит» играл с Махачкалой — была равная встреча.

Но «Зенит» подтвердил статус чемпиона, когда выиграл в сложной встрече. Не было игры, но есть главное — результат», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 28 сыгранных матчей ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Локомотивом».