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Иван Таранов: «Краснодар» не показывает чемпионскую игру

Иван Таранов: «Краснодар» не показывает чемпионскую игру
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Бывший защитник ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Вчера, 10 мая, «Краснодар» проиграл московскому ЦСКА со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«У «Краснодара» не один матч, а отрезок с конца прошлого года, где не прослеживается каких-то взаимодействий и наигрыша. Ощущение, что каждый играет как умеет. «Краснодар» не показывает чемпионскую игру, которая помогла бы сохранять лидирующие позиции.

Матч с ЦСКА не стал исключением — нет розыгрышей, красивых атак в завершении. Этого им очень не хватает», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков после аналогичного количества игр. Замыкает тройку лидеров с 55 очками московский ЦСКА.

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