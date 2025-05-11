Иван Таранов: «Краснодар» не показывает чемпионскую игру

Бывший защитник ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Вчера, 10 мая, «Краснодар» проиграл московскому ЦСКА со счётом 0:1.

«У «Краснодара» не один матч, а отрезок с конца прошлого года, где не прослеживается каких-то взаимодействий и наигрыша. Ощущение, что каждый играет как умеет. «Краснодар» не показывает чемпионскую игру, которая помогла бы сохранять лидирующие позиции.

Матч с ЦСКА не стал исключением — нет розыгрышей, красивых атак в завершении. Этого им очень не хватает», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков после аналогичного количества игр. Замыкает тройку лидеров с 55 очками московский ЦСКА.