Валерий Газзаев высказался о доверии Николича молодым игрокам ЦСКА

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о молодых игроках в составе московского ЦСКА.

«Хорошо, что Николич доверяет молодёжи в лице Абдулкадырова, Глебова, Кисляка и Бандикяна. Очень важно, что все они российские игроки. Ребята получают огромный опыт, участвуя в чемпионской гонке. Они показали себя с лучшей стороны», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 55 очков за 28 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 61 очко.