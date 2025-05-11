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Валерий Газзаев высказался о доверии Николича молодым игрокам ЦСКА

Валерий Газзаев высказался о доверии Николича молодым игрокам ЦСКА
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Российский тренер Валерий Газзаев высказался о молодых игроках в составе московского ЦСКА.

«Хорошо, что Николич доверяет молодёжи в лице Абдулкадырова, Глебова, Кисляка и Бандикяна. Очень важно, что все они российские игроки. Ребята получают огромный опыт, участвуя в чемпионской гонке. Они показали себя с лучшей стороны», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 55 очков за 28 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 61 очко.

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