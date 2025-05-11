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Тибо Куртуа близок к продлению контракта с «Реалом» — Скира

Тибо Куртуа близок к продлению контракта с «Реалом» — Скира
Тибо Куртуа
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Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа близок к продлению трудового соглашения со «сливочными». Об этом сообщает инсайдер Никола Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Куртуа и испанский клуб близки к продлению контракта до 2027 года. Действующее соглашение голкипера с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Куртуа провёл за «Реал» 44 матча во всех турнирах, в которых пропустил 50 мячей и 14 раз отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 25 млн.

После 34 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 75 очков. В 35-м туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с каталонской «Барселоной». Матч состоится в воскресенье, 11 мая, начало — в 17:15 мск.

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