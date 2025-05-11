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Бышовец: «Краснодар» играет не совсем по-чемпионски, раньше таких сбоев не было

Бышовец: «Краснодар» играет не совсем по-чемпионски, раньше таких сбоев не было
Анатолий Бышовец
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Бывший тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Вчера, 10 мая, «Краснодар» проиграл московскому ЦСКА со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Думаю, что «Краснодар» правда играет не совсем по-чемпионски. Помимо достоинства чисто игрового, надо иметь уверенность в достижении цели. У «Краснодара» в игре с ЦСКА и в последних матчах нет ни контроля мяча, ни использования слабых сторон соперника. Это не первая ошибка «Краснодара». Надо иметь достаточный уровень лидеров команды, которые в проблемных ситуациях будут проявлять инициативу и контроль за соперником.

У «Краснодара» и этого не было, и это удивительно. Раньше у команды таких сбоев не наблюдалось. В психологическом плане, когда повышаются ставки, нужно иметь уверенность. Нельзя быть уверенным в том, что «Краснодар» безошибочно пройдёт оставшиеся матчи», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков после аналогичного количества игр. Замыкает тройку лидеров с 55 очками московский ЦСКА.

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