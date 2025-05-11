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Валерий Газзаев: у «Краснодара» сейчас лучшие позиции для победы в РПЛ

Валерий Газзаев: у «Краснодара» сейчас лучшие позиции для победы в РПЛ
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Российский тренер Валерий Газзаев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге

«Сейчас всё в руках «Краснодара»! Они должны пройти «Оренбург» и обыграть «Динамо» дома. Они могут стать чемпионами, хоть матч с ЦСКА и не убедил. Но у «Краснодара» сейчас лучшие позиции для победы в национальном первенстве», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 10 мая, «Краснодар» проиграл ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 61 очко за 28 матчей. На второй строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 60 очков.

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