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«Акрон» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Акрон» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ
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Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Бакаев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Дзюба.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Ибишев, Камилов, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

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После 27 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 32 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 24 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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