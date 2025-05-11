«Акрон» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

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Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Бакаев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Дзюба.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Ибишев, Камилов, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

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После 27 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 32 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 24 очка.