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Анатолий Бышовец ответил на вопрос о возможном чемпионстве ЦСКА в следующем сезоне РПЛ

Анатолий Бышовец ответил на вопрос о возможном чемпионстве ЦСКА в следующем сезоне РПЛ
Анатолий Бышовец
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Бывший тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец высказался о возможном чемпионстве ЦСКА в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, о реальности чемпионства ЦСКА в следующем сезоне говорить рано. Надо закончить этот чемпионат, усилить отдельные позиции и улучшить организацию игры, креативность.

Мы видим, что ЦСКА в игровом плане реализует себя с использованием определённой организации игры. Именно благодаря этому команда проводит такой отрезок весной», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 55 очков за 28 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 61 очко.

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