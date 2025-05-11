Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» опубликовала заявление о нападении болельщиков на базу команды

«Севилья» опубликовала заявление о нападении болельщиков на базу команды
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба испанской «Севильи» сделала заявление о нападении фанатов на автобус с футболистами и клубную базу. Ранее сообщалось, что болельщики красно-белых атаковали базу команды после поражения от «Сельты» (2:3) в 35-м туре Ла Лиги сезона-2024/2025. Серия севильцев без побед продлилась до восьми игр.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:15 МСК
Сельта
Виго
Окончен
3 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Мориба – 19'     1:1 Гудель – 45+8'     2:1 Мингеса – 65'     3:1 Иглесиас – 90+1'     3:2 Салас – 90+8'    
Удаления: Алонсо – 45+6' / нет

«Севилья» решительно осуждает организованное 10 мая вечером нападение по прибытии первой команды после матча с «Сельтой». «Севилья» понимает, что ситуация в команде, которой не желает ни один из футболистов, вызывает протесты, но они недопустимы, если сопровождаются агрессией, угрозами и вандализмом. Клуб сообщит властям о случаях насилия, которым подверглись сотрудники, игроки, технический персонал и руководство.

Мы просим органы безопасности проявить максимальную осмотрительность, чтобы найти всех виновных в этих отвратительных действиях, совершённых бандой организованных радикалов, действовавших с особой жестокостью. Также «Севилья» обязуется сделать всё возможное, чтобы помочь в выявлении всех виновных в этих преступлениях и будет действовать бескомпромиссно, если они являются болельщиками команды. Клуб выражает абсолютное осуждение любых протестов, влекущих за собой насилие и преступные действия, подобные тем, что произошли в субботу», — говорится в заявлении клуба.

После 35 сыгранных матчей «Севилья» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков. В следующем туре подопечные Хоакина Капарроса сыграют с «Лас-Пальмасом».

Материалы по теме
Фанаты «Севильи» закидали яйцами клубный автобус с футболистами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android