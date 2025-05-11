«Севилья» опубликовала заявление о нападении болельщиков на базу команды

Пресс-служба испанской «Севильи» сделала заявление о нападении фанатов на автобус с футболистами и клубную базу. Ранее сообщалось, что болельщики красно-белых атаковали базу команды после поражения от «Сельты» (2:3) в 35-м туре Ла Лиги сезона-2024/2025. Серия севильцев без побед продлилась до восьми игр.

«Севилья» решительно осуждает организованное 10 мая вечером нападение по прибытии первой команды после матча с «Сельтой». «Севилья» понимает, что ситуация в команде, которой не желает ни один из футболистов, вызывает протесты, но они недопустимы, если сопровождаются агрессией, угрозами и вандализмом. Клуб сообщит властям о случаях насилия, которым подверглись сотрудники, игроки, технический персонал и руководство.

Мы просим органы безопасности проявить максимальную осмотрительность, чтобы найти всех виновных в этих отвратительных действиях, совершённых бандой организованных радикалов, действовавших с особой жестокостью. Также «Севилья» обязуется сделать всё возможное, чтобы помочь в выявлении всех виновных в этих преступлениях и будет действовать бескомпромиссно, если они являются болельщиками команды. Клуб выражает абсолютное осуждение любых протестов, влекущих за собой насилие и преступные действия, подобные тем, что произошли в субботу», — говорится в заявлении клуба.

После 35 сыгранных матчей «Севилья» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков. В следующем туре подопечные Хоакина Капарроса сыграют с «Лас-Пальмасом».