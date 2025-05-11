Тренер «Ахмата» Ташуев: у «Акрона» стабильный состав. Есть наконечник, не назову фамилию

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего матча с тольяттинским «Акроном» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в воскресенье, 11 мая, начало — в 14:00 мск.

— Ни одного изменения в стартовом составе по сравнению с прошлым матчем. С чем это связано?

— Я вообще не большой сторонник ротации. В футболе главное — взаимодействие. Так решили. У Шелии нормальное состояние, он готов к матчу. Мы понимаем прекрасно, что матч сегодня важен для нас. У «Акрона» стабильный, ровный состав. Есть наконечник, не буду фамилию озвучивать. Игра будет «смотрибельной».

— Уже рассказали своим игрокам, как играть против этого неназванного наконечника?

— Все рассказывают, а он решает. Учитываем нюансы, — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 32 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 24 очка.