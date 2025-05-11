Андрей Талалаев рассказал, как тренерский штаб «Балтики» отметил возвращение команды в РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как тренерский штаб команды отметил возвращение клуба в Российскую Премьер-Лигу.

— Если не секрет, что в «тренерском» автобусе происходило?

— Человек, который у нас занимается перелётами, взял с собой гитару. В нашем автобусе была старческая караокская тусовка (смеётся). Мы вспомнили всех — и «Воскресенье», и «Мираж». Я, честно говоря, певец ещё тот. Хоть и говорят, что талантливые люди талантливы во всём, но мне, видно, на ухо наступил медведь в юности. Что-то там подрыкивал, подкрикивал.

Это нормально, когда такие эмоции переполняют. Там даже водитель автобуса нас поддерживал. Это, наверное, самое интересное из поездки. Так совпало, что мы и в прошлом году отмечали выход в Премьер-Лигу в Краснодарском крае. Тогда «Кубань» обыграли и обратно возвращались поездом. Можно сказать, уже традиция. А ещё у нас есть болельщик, который живёт в Италии и прилетает к нам, где бы мы с коллегами ни работали. Сейчас он тоже ехал с нами в автобусе, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

17 мая «Балтика» сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025.