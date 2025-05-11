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Ледяхов: проигравший в матче «Динамо» — «Спартак» может забыть про медали

Ледяхов: проигравший в матче «Динамо» — «Спартак» может забыть про медали
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Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче «Динамо» Москва — «Спартак» в 28-м туре чемпионата страны. Встреча состоится сегодня, 11 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас «Спартак» и «Динамо» выглядят одинаково — никто не знает, когда они могут потерять очки. ЦСКА обыграл «Краснодар», и проигравший в этом матче может забыть про попадание в тройку и медали. У «Спартака» сейчас идёт хорошая серия в матчах с «Динамо», но серии имеют свойства заканчиваться», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Динамо» (50) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» (51) — четвёртое.

Турнирная таблица РПЛ
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