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Талалаев: снимаю шляпу перед бедными футболистами «Ростова», «Краснодара» и «Черноморца»

Талалаев: снимаю шляпу перед бедными футболистами «Ростова», «Краснодара» и «Черноморца»
Андрей Талалаев
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев выразил солидарность футболистам «Ростова», «Краснодара» и новороссийского «Черноморца», которые испытывают логистические трудности.

«Наш переезд домой ещё продолжается, но ничего приключенческого я в нём не вижу. Семь часов в автобусе по ночной дороге — это нормально, мы к таким вещам адаптированы. А перед бедными футболистами, которые играют на юге, я лишний раз снимаю шляпу. Перед «Ростовом», «Краснодаром», тем же «Черноморцем». Тяжёлая логистика объясняет быстрые перепады формы у них. Сложно соблюдать высокое качество игры на долгом промежутке при постоянных переездах.

Мы благодаря своему спонсору, «Ростеху», имеем достаточно комфортные условия. Как правило, на такие дальние выезды используем два автобуса. После выполнения главной задачи на год мы дали ребятам два выходных, один из которых проведём в пути. Вчера в 19:00 выехали, в три часа ночи приехали в Ставрополь. Здесь поспали, позавтракали — и в аэропорт. До 20:50 мы будем лететь через Москву в Калининград», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

17 мая «Балтика» сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025.

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