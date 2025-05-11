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Ледяхов: если «Краснодар» и в этом году не станет чемпионом, это ударит по Галицкому

Ледяхов: если «Краснодар» и в этом году не станет чемпионом, это ударит по Галицкому
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Российский тренер Игорь Ледяхов оценил шансы «Краснодара» на победу в чемпионате страны. Вчера, 10 мая, «Краснодар» проиграл ЦСКА — 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«На протяжении всего сезона в РПЛ нет команды с чемпионской игрой. Просто «Краснодар» самый стабильный из всех, у них не было больших перепадов. Команда стабильно набирала очки, и поэтому сейчас занимает первое место. Но ЦСКА показал более интересную игру.

Нет уверенности в том, что «Краснодар» безошибочно пройдёт последние два тура. Этой уверенности не было, даже когда отрыв от «Зенита» был больше, а тут — один балл. Теперь их ждёт синтетика «Оренбурга» и матч с «Динамо» дома. Проходных игр у «Зенита» тоже нет, и «Краснодар» всё понимает. Если и в этом году не смогут взять титул, это ударит по Галицкому», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025, набрав 61 очко после 28 встреч. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 17 мая, начало — в 14:00 мск. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» стал вторым.

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