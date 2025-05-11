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Андрей Талалаев: на 99% уверен, что «Балтика» закончит чемпионат на первом месте

Андрей Талалаев: на 99% уверен, что «Балтика» закончит чемпионат на первом месте
Андрей Талалаев
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что уверен, что калининградская команда финиширует в Первой лиге сезона-2024/2025 на первой строчке.

«Я уверен, что российский футбол не стоит на месте, и все три оставшихся матча для «Торпедо» будут очень тяжёлыми. Тем более сейчас они играют с «Сочи». Очень серьёзный матч для обоих клубов. Я на 99% уверен, что «Балтика» закончит чемпионат на первом месте», — сказал Андрей Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

17 мая калининградская «Балтика» сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025.

Турнирная таблица Первой лиги
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