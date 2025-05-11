«Балтика» может за неделю до окончания сезона отпустить легионеров в отпуск

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что при выполнении определённых условий клуб отпустит своих легионеров в отпуск за неделю до окончания сезона Первой лиги.

«Я говорил иностранцам, что при решении задачи отпущу их на неделю раньше домой. Перерыв между сезонами у нас получится очень коротким. Времени на подготовку будет немного — уже 19 июля стартует чемпионат РПЛ.

Думаю, сейчас мы найдём какие-то компромиссы между стремлением к максимализму и правильной, грамотной подготовкой к новому сезону», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

17 мая «Балтика» сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025.