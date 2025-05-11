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Андрей Талалаев: у нас сильнейшая тренерская команда в стране

Андрей Талалаев: у нас сильнейшая тренерская команда в стране
Андрей Талалаев
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что его тренерский штаб является сильнейшим в России. Ранее «Балтика» обеспечила себе выход в РПЛ.

— Вы второй год подряд выводите разные команды в РПЛ — откройте секрет: как вы это делаете?
— Надо просто иметь лучшую команду профессиональных тренеров. А я считаю нашу команду сильнейшей в стране. Я ради интереса поглядываю иногда на Премьер-Лигу, обращаю внимание на работу Лички, Николича. Мы в таких клубах с такими бюджетами не работали, а баланс личных встреч с ними у нас положительный.

Поэтому я уверен в своих словах. И второй момент — это доверие к ребятам. Когда ты веришь в них, они, безусловно, покажут свой максимум. Самая главная заслуга в победе «Балтики» — это наши футболисты, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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17 мая «Балтика» сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025.

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