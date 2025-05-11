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Экс-футболист «Балтики» Вячеслав Даев считает, что команда сможет задержаться в РПЛ

Экс-футболист «Балтики» Вячеслав Даев считает, что команда сможет задержаться в РПЛ
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Экс-футболист «Балтики» Вячеслав Даев высказался о выходе калининградцев в Российскую Премьер-Лигу. «Балтика» обеспечила себе место в РПЛ после ничьей с «Черноморцем» (0:0).

«Надо поздравить калининградцев с выходом в РПЛ. Команда достаточно уверенно прошла весь отрезок, особенно под руководством Талалаева. Не оставили никаких шансов своим соперникам. Конечно, летом будут усиления в составе — для РПЛ нужен состав серьёзнее. У Талалаева огромный опыт, и он всегда хорошо работал.

Думаю, «Балтика» задержится в РПЛ. Надеюсь, прошлогодняя история не повторится. Но предполагать тяжело — все команды из нижней части турнирной таблицы равны. Многое будет зависеть от удачи», — сказал Даев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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