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Андрей Талалаев рассказал, откуда наблюдал за игрой «Балтики» с «Черноморцем»

Андрей Талалаев рассказал, откуда наблюдал за игрой «Балтики» с «Черноморцем»
Андрей Талалаев
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, откуда наблюдал за игрой команды в матче с новороссийским «Черноморцем» (0:0) в 32-м туре Первой лиги сезона-2024/2025. Талалаев получил красную карточку после окончания встречи с московским «Торпедо» (0:1) в 31-м туре. Специалиста дисквалифицировали из-за того, что он после финального свистка вышел на поле и в «конфронтационной манере» начал высказывать судье своё недовольство.

Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
10 мая 2025, суббота. 16:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

«Хозяева предоставили нам медицинский кабинет с видом на поле, напротив ложи VIP. Остальные помещения, видимо, были заняты — в Новороссийске сейчас тоже бум футбола.

Большие окна, хороший обзор — наблюдать за игрой мне было абсолютно комфортно. Главное, что никто не мешал», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

17 мая «Балтика» сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025.

Турнирная таблица Первой лиги
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